Evolta Robot par Panasonic : Testez le jeu !

Panasonic vous propose un nouveau jeu écologique permettant de rassembler des joueurs du monde entier.

La plateforme Evolta robot de Panasonic est un jeu online dont le but est d'accumuler du pouvoir écologique, inviter vos propres amis et mettre en oeuvre votre campagne écologique afin de booster votre environnement fictif écolo.

Vous serez donc acteur en compagnie de Mr Evolta le Robot Panasonic, de la première construction de la ville virtuelle sans émission de CO2. Avec le soutien de vos amis , vous pourrez faire la construction de maison écologique, des voitures électrique et même des moulins à vent ! :

Au cours du jeu, vous devrez construire de nombreux bâtiments, qui affecteront l’apport en énergie de votre ville, le bonheur des habitants ou la gestion des transports. Soyez acteur et responsable et permettez à cette ville virtuelle d' Evolta City, de devenir la ville écologique du futur.Faites d' Evolta City la ville du futur !

Défiez les challenges du jeu !

Vous devrez accomplir des missions au fil du jeu. Ces missions vous permettront de développer votre ville écologique et votre réseau. Les 500 premiers inscrits sur le jeu gagneront des piles écologiques Evolta et ce, pendant 5 ans, afin de contribuer à leur éco-attitude dans le monde réel.

De plus, les joueurs les plus performants pourront participer à un concours pour remporter un vélo électrique et de nombreux lots favorisant la révolution écologique.

Découvrez l’avenir de l’énergie !

Depuis Avril 2011, Panasonic lance la prochaine génération de piles écologique à travers toute l’Europe.

Pour faire preuve de l'efficacité énergétique des piles écologiques EVOLTA, le robot de Panasonic Mr Evolta a escaladé une corde en moins de sept heures pour grimper sur le Grand Canyon et figure désormais dans le Guinness des records, ce qui fait de lui le N°1 mondial des piles AA les plus endurantes.

Voulez vous en savoir plus sur Mr EVOLTA et la plateforme ?

Inscrivez-vous au jeu et jouez dès maintenant sur le site du jeu Panasonic : https://www.youtube.com/watch?v=ncmaBC30w5k