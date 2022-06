Avis sur le jeu de vélo : Cyberbike 2

Qui ne connaît pas la célèbre série animée Yu-Gi-Oh!, qui fait également le bonheur des jeunes dans cours d’école par le biais d’une collection de cartes à jouer très populaire ? Mais au delà de ces deux supports, Konami -détenteur des droits d’exploitation vidéoludique- propose aussi de façon régulière, des jeux vidéo inspirés de l’anime. L’occasion de prolonger un peu l’expérience, pour les fans…D’ailleurs, il est bon de noter que cette version DS comprend trois cartes du jeu officiel « 5D », en édition limitée bien entendu…

.

Un challenge à la hauteur

Même si il semble quasiment inutile de signaler que ce Reverse of Arcadia se pré-destine -comme tous les précédents jeux vidéo Yu-Gi-Oh!- d’avantage à un public d’initiés, nous nous devons de prévenir celles ou ceux qui, pris d’une soudaine envie de s’essayer à Yu-Gi-Oh, seraient sur le point d’acheter pour la première fois un jeux vidéo basé sur la série. Oui, car pour un novice, les phases de combats en versus avec les cartes à jouer se montreront très difficiles d’accès, ce dès l’entraînement obligatoire proposé assez tôt dans l’aventure.

Pour ces courageux joueurs, un passage par la notice du « soft » et le tutorial (plutôt bien fait) semble juste primordial. Mais même après ces étapes, il restera compliqué de réagir correctement face à l’adversaire, ce dernier ayant toujours une bonne secrète à nous rétorquer. Des parties plus subtiles qu’il n’y paraît, qui feront cependant le bonheur des joueurs avertis, notamment grâce à la présence de plus de 3500 cartes…De plus, malgré le système de tour par tour, les affrontements demeurent rythmés et intéressants, le hasard ayant toujours son mot à dire dans les parties. On trouve de nombreux combattants aux pouvoirs toujours surprenants, ainsi qu’un grand nombre de cartes magiques et autres pièges à utiliser avec intelligence, toujours en essayant d’avoir une vision du jeu sur le moyen terme. L’anticipation sera clairement prépondérante…

Du reste, si cette facette constitue le principal intérêt de Reverse of Arcadia, deux autres phases viendront apporter un soupçon de variété à l’aventure. Le jeu démarre en effet dans Satellite, un quartier peu recommandable de New Domino City. Cette première étape se présente dans une vue de dessus ¾, comme cela pourrait être le cas dans un classique jeu d’aventure. L’écran du dessus vous présentera une carte des lieux tandis que vous pourrez interagir sur l’écran du bas à l’aide de votre stylet. Le déplacement du personnage se fera d’ailleurs au choix, avec les commandes classiques ou le stylet. Une représentation des décors en 2D de qualité assez honorable, malgré une sensation de vide omniprésente dans les premiers niveaux.

Ceci étant, les couleurs proposées n’agressent pas nos mirettes, dans un aspect général relativement fin et même agréable à regarder. On apprécie aussi la modélisation des personnages en 3D, ces derniers étant par ailleurs parfaitement animés et agrémentés de détails visuels faisant honneur à la console. On trouvera même des décors carrément somptueux au fil de la progression.